Friseur verpasst Obdachlosen gratis Haarschnitt

So wie es Coombes tut, mit dem was er bieten kann. Eine schöne neue Frisur. Deswegen fing er an, den Obdachlosen in London die Haare zu schneiden. Dabei plauderte er mit ihnen, wie er es mit seinen anderen Kunden auch tat. Danach fragte er sie, ob er ihre Geschichte auf Instagram veröffentlichen dürfe. Das tat er schließlich und stieß damit auf reges Interesse: Mittlerweile hat er 178.000 Follower und war er in mehrern Städten Europas und sogar in den USA unterwegs.