Bayerns Rekord-Mann schlug seine Frau vor Hochzeit

Für die Rekord-Ablöse von 80 Millionen Euro hat Bayern München Lucas Hernandez von Atletico Madrid engagiert. Der französische Weltmeister ist damit der teuerste Einkauf in der Geschichte der Bundesliga - und der teuerste Verteidiger der Welt. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn 2017 geriet Bayerns Rekord-Transfer mit einem schlimmen Liebes-Krach auch negativ in die Schlagzeilen. Im Video oben sehen Sie ein Portrait über den neuen Klub-Kollegen von ÖFB-Star David Alaba.