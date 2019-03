Lang Lang: Der Popstar der klassischen Musik

„Mozarts ,12 Piano Variationen‘ habe ich schon als Fünfjähriger gespielt. Stücke wie ,The Maiden’s Prayer‘ des polnischen Komponisten Tekla Badarzewska-Baranowska sind zum Beispiel vielen Europäern gar nicht bekannt, in Asien hingegen ist das Werk berühmt. Das Album soll eine Achterbahnfahrt durch die unterschiedlichen Epochen der Klassik sein. Viele Kompositionen werden meine Piano-Schüler teilweise hassen“, fügt Lang Lang schmunzelnd hinzu, „denn sie sind unheimlich schwierig zu spielen. Im Endeffekt will ich die Schönheit der Artistik zeigen.“ Klassische Musik erfreut sich vor allem in Lang Langs Heimat China großer Popularität. „Zurzeit haben wir etwa 60 Millionen Kinder, die Piano lernen und rund 20 Millionen, die dasselbe mit der Violine machen. Wenn du alle Instrumente zusammenrechnest, erlernen in China etwa 100 Millionen Kinder eines. Österreich nimmt bei dieser Popularität eine wichtige Rolle ein. Die Wiener Philharmoniker spielen jedes Jahr bei uns und natürlich wird auch das Neujahrskonzert übertragen. Ich habe es das erste Mal als Sechsjähriger gesehen und es ging mir sofort ins Herz.“