Vanessa Mai: Sexy Foto lässt ihre Fans ausflippen

Doch ohne Fleiß kein Preis, das weiß auch die Schlager-Beauty. An das sexy Sixpack-Pic angefügt ist nämlich ein kurzer Clip, den Mai mit knallrotem Gesicht nach dem schweißtreibenden Work-out zeigt. Wie die Sängerin in ihrer Instagram-Story verriet, stehen bei ihr täglich zwei Stunden Sport mit ihrem Personal Trainer am Programm. „Ich weiß nicht, wie die Leute das machen, die mega-nice beim Trainieren aussehen. Die Realität sieht anders aus“, plauderte sie aus.