Demenzkranke Frau um Schmuck und Bargeld gebracht

Geldkassette und Schraubenzieher fehlten

Doch es sollte nicht beim Plaudern bleiben: Vielmehr soll der mutmaßliche Täter in einem geeigneten Moment aus der Wohnung eine Geldkassette, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie Preziosen im Wert einer niedrigen fünfstelligen Eurosumme befand, gestohlen haben. Auch zwei Schraubenzieher sollten in der Folge fehlen. Am 17. März rief schließlich der Sohn der demenzkranken Frau die Polizei Amstetten, als der Verdächtige mit der Pensionistin auf dem Weg zu einem Bankomaten war, und schilderte den Beamten seinen Verdacht. Ebenso erklärte der Sohn auch, dass die Geldbörse seiner Mutter nicht mehr aufzufinden sei.