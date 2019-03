Englisch für die Jüngsten

„Ich weiß aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung, wie wichtig Fremdsprachen sind. Sie erhöhen Chancen und erweitern berufliche Perspektiven. Wir leben in einem gemeinsamen Europa, wir wollen uns verstehen und verständigen“, so Winkler. Man werde deshalb schon bei den Volksschülern ansetzen, weil in diesem Alter die Lernfähigkeit besonders hoch sei: „Kinder eignen sich Wissen einfach leichter an als Erwachsene.“ Derzeit wird in den ersten zwei Klassen Volksschule Englisch „integrativ“ unterrichtet.