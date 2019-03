Cara Delevingne plaudert Sexgeheimnisse aus

Cara Delevingne wurde in der Vergangenheit mit Sängerin St. Vincent, Harry Styles und Michelle Rodriguez in Verbindung gebracht. Derzeit soll sie „Pretty Little Liars“-Star Ashley Benson daten. Vor nicht allzu langer Zeit galt die Model-Beauty außerdem als regelrechte Partymaus - doch wie sie jetzt zugab, habe sie mittlerweile lieber Sex, als auf Partys zu gehen. Und auch über ihre Qualitäten im Schlafzimmer verriet die 26-Jährige Intimes.