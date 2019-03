Landtag beschließt einstimmig Glyphosatverbot

Kritik kam sofort von der „IndustrieGruppe Pflanzenschutz“ (In der IGP haben sich die wichtigsten Produzenten und Händler von Pflanzenschutzmitteln in Österreich zusammengeshclossen; sie erwirtschaften pro Jahr einen Umsatz von 130 Millionen Euro): Künftig müssten Private zur Bekämpfung gewisser Schädlinge Professionisten holen, was zu einem enormen Belastungspaket werde.