Ein Lauf für Inklusion und mehr Miteinander

„Es ist sehr wichtig, dass uns Unternehmen helfen, den Gedanken der Inklusion, der hinter allem bei Special Olympics steht, hinaus zu tragen“, so Marc Angelini, Nationaldirektor der Special Olympics Österreich. Auch seitens des Veranstalters ist die Freude auf den Inclusion Run groß. „Gerade in Zeiten, in denen unsere Gesellschaft enormen Veränderungen ausgesetzt ist, wird ein verbindendes und friedliches Miteinander besonders wichtig. Ich bin stolz, dass wir mit dem Inclusion Run diese Botschaft des Laufens weiter verstärken“, erklärt Wolfgang Konrad, Chef des Vienna City Marathon.