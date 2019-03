Freundin (16) von Brücke gestoßen: Mini-Haftstrafe

Haft, Sozialdienst, 300 Dollar Strafe und Kontaktverbot

Noch heute leide die inzwischen 17-jährige Jordan an Panikattacken, sagte ihre Mutter im Laufe des Prozesses, bei dem am Mittwoch das Urteil gesprochen wurde: Zwei Tage muss Tay‘Lor in Haft, 38 Tage wird sie sozialen Dienst verrichten. Außerdem muss sie 300 Dollar (rund 270 Euro) Strafe zahlen und darf mit ihrer ehemaligen Freundin für zwei Jahre keinen Kontakt haben, berichtete der Sender NBC. Bei der Verkündung des Urteils brach die 19-Jährige, die sich vor Gericht schuldig bekannt und das Opfer um Entschuldigung gebeten hatte, in Tränen aus.