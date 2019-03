Opposition sieht nun den Rechnungshof „lahmgelegt“

Die Koalition hat am späten Mittwochabend im Parlament den Rechnungshof beauftragt, die Arbeit roter Gesundheitsminister zu prüfen. Grund dafür war die SPÖ-Kampagne, in der die Roten der Regierung Untätigkeit in puncto Ärztemangel vorwarfen. Die Koalition will nun den Spieß umdrehen und zeigen, dass von der SPÖ gestellte Gesundheitsminister der Jahre 2009 bis 2018 untätig gewesen seien.