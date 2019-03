Messerangriff auf Fußgänger am Zentralfriedhof

Die Polizei geht derzeit „von einem psychischen Ausnahmezustand aus“, in der sich der mutmaßliche Angreifer am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr befunden habe. So ging der Verdächtige offenbar wahllos auf einen Passanten auf dem Wiener Zentralfriedhof los und fügte dem 53-Jährigen mit einem Messer eine schwere Schnittverletzung am linken Arm zu. Passanten hatten den Angriff beobachtet - als der Täter die Flucht ergriff, liefen Zeugen diesem hinterher. Zeitgleich wurde auch die Polizei alarmiert.