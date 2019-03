Österreichs oberste Polizistin geht in die USA

Die Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, wird Verbindungsbeamtin des Innenministeriums (BMI) in den USA. Der Posten in Washington sei neu geschaffen worden, am Mittwoch habe sich eine Expertenkommission im Ministerium einstimmig für Kardeis als BMI-Attachée ausgesprochen, sagte Sektionschef Karl Hutter am Donnerstag. Ihre jetzige Position in Österreich wird neu ausgeschrieben.