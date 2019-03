Ukraine wappnet sich vor russischen Hackerattacken

Unterstützung bekommt der Geheimdienst nach Angaben von Klimtschuk von Facebook. Ihm zufolge hat der Internetkonzern in den vergangenen Monaten auf Antrag des SBU rund 2000 Benutzerkonten blockiert. Facebook bestätigte lediglich, es habe „ein Netzwerk von Facebook- und Instagramkonten“ gelöscht, das durch „koordiniertes, nicht authentisches Verhalten“ aufgefallen sei. Das Netzwerk habe seinen Ursprung in Russland gehabt, sei aber in der Ukraine aktiv gewesen.