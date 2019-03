„Schließung von Natters ist Schnellschuss!“

„Viele Dimensionen sind zu berücksichtigen“

Neben der in Natters „gelebten Zusammenarbeit“ von Innerer Medizin, Lungenheilkunde und Anästhesie gebe es eine Menge weiterer Dimensionen, die zu berücksichtigen seien. Ein erfolgreicher Gesundungsprozess erfordere nicht nur medizinisch-technologischen Einsatz, sondern auch Patientennähe, die Überschaubarkeit der Einrichtung, die Akzeptanz in der Bevölkerung - aber auch Soft-Facts, wie etwa die unvergleichliche Lage eines Spitals. Gerade in der Behandlung chronisch Kranker sowie bei Patienten nach Eingriffen am Herzen oder nach Krebsbehandlungen seien diese Umgebungsbedingungen wichtig.