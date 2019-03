England-Kapitän Harry Kane plant NFL-Karriere

Englands Teamkapitän Harry Kane peilt nach dem Ende seiner Karriere als Fußball-Profi ein Engagement als Kicker in der National Football League an. „Das ist etwas, was ich in zehn oder zwölf Jahren definitiv versuchen will“, sagte der 25-jährige Tottenham-Stürmer im Interview mit ESPN. Der Torschützenkönig der WM 2018 (6 Tore) gilt als Fan der NFL und insbesondere der New England Patriots.