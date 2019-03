Seltener Seeadler mit Nervengift getötet

In ganz Österreich gibt es nur rund 35 erwachsene weibliche Seeadler. Eines dieser Tiere wurde Anfang des Jahres tot in Niederösterreich gefunden. Nun ist klar: Das Weibchen wurde vergiftet. „Das geschützte Tier starb durch das verbotene Nervengift Carbofuran“, teilte der WWF am Donnerstag mit.