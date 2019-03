Wiener Fitnesscenter: 350 Gramm Fleisch in Burger

Nicht für jeden ist aktuell Fastenzeit, denn wer kräftig bleiben will, greift auch gerne einmal zu etwas Deftigem. Zumindest in diesem Fitnesscenter. Inhaber Gyula Nemeth, der aus dem Wiener Nachtleben mit seiner leckeren Partypizza bekannt ist, steht von Dienstag bis Sonntag hier in der Küche. Das Clubleben ist für ihn vorbei, denn das Tagesgeschäft hat ihn überzeugt, vor allem weil die Fitness-Freaks auf Burger abfahren. „Unser Deluxe Burger mit 350 Gramm Fleisch wird am häufigsten bestellt, Wraps oder gesunde Salate gehen eher weniger gut“, erzählt Gyula im Gespräch mit City4U.