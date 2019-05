Mit dieser simplen & genialen Methode

„Aqua“ ist lateinisch für „Wasser“, „Faba“ steht für „Bohne“. „Aquafaba“ ist also das „Bohnenwasser“, welches nach dem Abgießen zu veganem „Eischnee“ aufgeschlagen werden kann. Einfach mit einem normalen Mixer aufschlagen und zum Backen verwenden. Am besten eignet sich dafür das Wasser von Kichererbsen, Sie können aber auch alle anderen Arten von Hülsenfrüchten verwenden. Das Beste an „Aquafaba“ ist, dass es so gut wie nichts kostet und sie ein „Abfallprodukt“ sinnvoll verwerten! Außerdem enthält der vegane Eischnee kaum Kalorien, allerdings noch einige der gesunden Nährstoffe von Kichererbsen, Kidneybohnen und Co.