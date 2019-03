Bei Messekäufen gibt es kein Rücktrittsrecht!

Auf einer Messe in Wien wurde Sabine G. von einer Verkäuferin angesprochen. „Die Dame sagte, sie möchte mir ein ganz tolles Gerät zeigen. Ich nahm Platz, und schon war es geschehen“, schilderte die Niederösterreicherin. Ohne vorher darüber eingehend nachzudenken, hatte sie an dem Messestand einen Vertrag für einen Dampfsauger um 1700 Euro unterschrieben. Am Abend war sich die Leserin ihrer Entscheidung dann nicht mehr so sicher, wollte vom Kauf zurücktreten.