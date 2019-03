Samurai-Schnetzelei „Sekiro“ am Prüfstand

From Software, die Schöpfer der ebenso populären wie superschweren „Dark Souls“-Reihe, schicken die Spieler in ihrem neuen Game „Sekiro: Shadows Die Twice“ ins feudale Japan. Als Samurai „Der Wolf“ schnetzeln sie sich dort durch Gegnerhorden, die Neulinge durchaus mit ein, zwei Schlägen aus den Socken hauen können. Doch trotz hohem Schwierigkeitsgrad macht das Abenteuer eine Menge Spaß. Wie sich die Samurai-Schnetzelei spielt, sehen Sie in unserem Videotest. Wertung: 8/10 Punkte