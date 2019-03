Tiroler (20) kämpft in TV-Show um großen Sieg

In der RTL-Trampolinshow „Big Bounce“ hüpften Sie vor einem Jahr zum Sieg und räumten das Preisgeld von 100.000 Euro ab. Was haben Sie inzwischen mit dem Gewinn angestellt?

Wie ich zuvor versprochen hatte, gab ich einen Teil meines Gewinns an meinen Freund und Trainingspartner Simon, mit dem ich ja im Finale stand. Zudem habe ich für unser neues Trainingszentrum in Hall Trampolins gekauft. Der Rest liegt noch auf der hohen Kante. Mal schauen, was mir das Finanzamt davon übrig lässt (lacht).