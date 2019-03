Tierquälerei: Sieben Kälber auf Bauernhof verendet

Auf einer Traktorkippschaufel lagen am 12. März vier verendete Kälber, in einer Baracke fanden die Beamten zwei weitere tote Kälber. Der Amtstierarzt ließ die sechs toten Tiere untersuchen und die weiteren sieben Kälber sowie das Jungrind an geeigneter Stelle unterbringen und gut versorgen.