Pollenflug: Allergische Reizschwelle überschritten

In den Tal- und Beckenlagen Kärntens kann heute bis in die Abendstunden die allergische Reizschwelle überschritten werden, erklärt Experte Helmut Zwander in seiner Pollenflugprognose. Ähnlich wie bei der Birke soll der Pollenflug heuer auch bei der Esche schwächer ausfallen als im Vorjahr. Einzelne frühblühende Gras-Arten produzieren laut Zwander bereits Pollen, speziell im Umfeld der Karnischen und Julischen Voralpen kann beispielsweise die Blüte des Kalk-Blaugrases für allergische Reaktionen sorgen.