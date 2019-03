Nächster Sieg eines Krebskranken gegen Monsanto

Krebskranker gegen Monsanto: Auf diese Konstellation muss sich das seit dem Vorjahr zum deutschen Bayer-Konzern gehörende US-Unternehmen wohl einstellen. Hunderte Klagen, die glyphosathältige Unkrautvernichtungsmittel für die Erkrankung der Kläger verantwortlich machen, sind bereits eingereicht worden. In zwei Fällen musste das Unternehmen schwere Niederlagen einstecken. Nach der Verurteilung zur Zahlung von 289 Millionen Dollar (knapp 257 Mio. Euro) Schmerzensgeld an einen Schulwart sind am Mittwoch einem 70-jährigen Pensionisten 81 Millionen Dollar (knapp 72 Mio. Euro) zugesprochen worden.