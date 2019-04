„Joker“: Der Clownprinz des Verbrechens

„Der dunkle Prinz“

In der Manier frankobelgischer Meister hat der Autor und Zeichner Enrico Marini („Scorpion“, „Die Adler von Rom“) einen Zweibänder im Albenformat rund um den dunklen Ritter erschaffen. Während der Comic sogar in den USA ein großer Erfolg wurde, sind es doch stark europäische Einflüße die ihn so besonders machen. Es ist eine tragische Geschichte mit Bruce Wayne, den ewigen Playboy, und seinem Widersacher Joker im Mittelpunkt. Dieser hat ein kleines Mädchen entführt, doch warum ist sie für Batman so wichtig und warum schaut der Joker so gut im kurzen Rock aus? Fantastische Aquarelle in hochwertiger Aufbereitung, eine definitive Kaufempfehlung.



Marini, Teil1: ISBN: 978-3-74160-733-2 Teil 2: 978-374160-734-9, Panini Verlag