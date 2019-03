KTM 690 Enduro und Supermoto: Die schlagen Wellen!

„Gestern waren das maximal 20 Zentimeter“, sagt der Fotograf an der Fotolocation im Hinterland der Atlantikküste im Süden von Portugal, „genau richtig fürs Foto…“ Dass in dem Loch inzwischen fast ein Meter Wasser steht, interessiert weder ihn noch die KTM 690 Enduro R. Immerhin schaut das Foto so spektakulär aus, wie sich die beiden Einzylinder fahren, also die Enduro und ihre Supermoto-Schwester SMC R.