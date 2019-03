ÖFB-Kickerinnen mit Bayern im CL-Halbfinale

Die Damen-Abteilung des FC Bayern München mit Österreichs Teamspielerinnen Manuela Zinsberger und Carina Wenninger steht im Halbfinale der Champions League. Die Münchnerinnen siegten im Viertelfinal-Rückspiel gegen Slavia Prag am Mittwochabend mit 5:1 und schafften nach dem 1:1 in Tschechien den Aufstieg klar. In der Vorschlussrunde wartet Ende April nun der FC Barcelona.