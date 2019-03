Katia Wagner: Wer bremst die Mobbing-Lehrer?

Der Fall einer Lehrerin, die an einer Wiener AHS über Jahre hinweg ihre Schüler mit Aussagen wie „Wenn ihr euch umbringt, macht das wenigstens nicht in der Schule“ oder „Liegt Dummheit in eurer Familie?“ erniedrigt haben soll, hat österreichweit viel Staub aufgewirbelt. Wie weit dürfen Lehrer im Umgang mit ihren Schülern gehen und wo liegt die Grenze? Ist Mobbing mittlerweile schon gang und gäbe? Darüber diskutierte eine hochkarätige Expertenrunde am Mittwochabend im „Krone“-Talk bei Katia Wagner. Die komplette Sendung können Sie im Video oben nachsehen, alle Highlights finden Sie hier.