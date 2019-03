Osttiroler Firma um über 100.000 Euro betrogen

Der bisher unbekannter Täter hackte das Computersystem der Firma und gab sich in der Folge als ein tatsächlicher Handelspartner aus. Nach mehreren E-Mails überwies der Geschäftsführer der Osttiroler Firma - wie erst jetzt bekannt wurde - am 13. März einen Rechnungsbetrag an das ihm vermeintlich bekannte Unternehmen. „Tatsächlich kam das Geld bei dieser Firma jedoch nie an“, heißt es von Seiten der Polizei. Es entstand dabei ein Schaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.