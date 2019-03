Nachbarn über Attentäter: „Sein Blick war eiskalt“

Seit einem halben Jahr wohnte Qaeser A. mit seiner Familie in einem Gemeindebau in Wien-Simmering. Der Iraker, der mit den Anschlägen auf ICE-Züge in Deutschland so viele Leben wie möglich auslöschen wollte, galt als „auffällig“. „Wir wussten, dass Herr A. bei einer Security-Firma arbeitete und vor seinem Umzug nach Wien in Graz gelebt hatte“, berichten seine Nachbarn. Und sonst? „Erzählte er nichts über sich, nie.“ Er, „dieser Mann mit dem eiskalten Blick und dem strengen Zug um den Mund“.