Unternehmer fordern zügigen Ausbau im Ennstal

Durch die Verkehrsprobleme läuft das Ennstal Gefahr, seine Attraktivität als Wirtschafts- und Lebensraum zu verlieren, warnt die Wirtschaftskammer. Am Mittwoch sprachen der steirische Kammerpräsident Josef Herk und Regionalstellen-Obmann Harald Haidler in Liezen „offene Baustellen beim Thema Infrastruktur“ an. Neben der B…320 macht ihnen der Arbeitskräftemangel Sorgen.