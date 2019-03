Polizei-Funksystem mit groben Fehlern

Gleich mehrere Probleme sollen laut dem Polizei-Gewerkschafter Hermann Greylinger (FSG) in der Testphase des 13 Millionen Euro teuren Systems aufgetreten sein: Alarmmeldungen kämen nicht an, wichtige Einsatzinformationen würden im System plötzlich verschwinden. Kommt es beispielsweise zu einem Einsatz, müssen die Polizisten den Zielort eingeben. Doch Elkos sei nicht in der Lage, selbst bekannte Ziele wie etwa den Plabutschtunnel in Graz zu lokalisieren. Weitere Statusmeldungen sind einzutippen, wenn die Beamten den Zielort erreicht und später den Einsatz beendet haben. Auch hier antworte das System gar nicht oder falsch.