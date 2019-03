Schmuggler mit 13 Singvögeln von Polizei gestoppt

Auf der B127 in Ottensheim wurde ein verdächtiger moldawischer Reisetransportwagen mit neun Personen kontrolliert. Im Gepäckraum war eine mit Decken umhüllte Holzkiste, in der sich 13 Singvögel befanden. Ein Singvogel lag bereits verendet in der viel zu kleinen Holzkiste. Der Besitzer der Singvögel, ein 52-Jähriger aus Moldawien, konnte keine veterinärbehördlichen Zertifikate aus Moldawien für die Singvögel vorweisen. Die Singvögel wurden von der Zollfahndung beschlagnahmt.