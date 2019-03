EU-Parlamentarier billigen Einwegplastik-Verbot

Plastik macht 80 Prozent des Mülls im Meer aus

Hintergrund ist die enorme Menge an Plastikmüll, die in den Ozeanen treibt. Nach Angaben der EU-Kommission sind mehr als 80 Prozent der Abfälle im Meer Plastikmüll. An den Stränden besteht der Müll vorwiegend aus Plastikflaschen, Kunststoffdeckeln und Zigarettenstummeln. Ohne eine Kursänderung könnte es laut EU-Kommission im Jahr 2050 bereits mehr Plastik als Fisch in den Ozeanen geben.