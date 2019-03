Dem Wohnbau gehen die Grundstücke aus

Eigentlich sind es Zahlen, die in Zeiten der Wohnungsnot ein Hoffnungsschimmer sind: Alleine die gemeinnützigen Wohnbauträger wie gswb oder auch Heimat Österreich investieren heuer landesweit 215 Millionen Euro in den Neubau von Wohnanlagen. Oder anschaulicher: In 694 neue Miet-, Mietkauf- und auch Eigentumswohnungen. Davon entstehen 258 in der Stadt und dem Flachgau, wie auch auf den Kugelhofgründen (Maxglan).