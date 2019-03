Mädchen und Buben beim Programmieren gleichauf

Talente-Vorreiter Oberösterreich

Industrie, Wirtschaft und Land Oberösterreich leisten Unterstützung. Damit ist unser Bundesland in einer Vorreiterrolle in Österreich. Grund genug für Christiane Spiel (Österreichische Forschungsgesellschaft), gestern das Symposium „Begabungsförderung“ in Linz zu veranstalten. Dabei ging es nicht nur um Talente. „Wir haben in der Schule Fächer, der Unterricht wird darauf reduziert. Doch manche Talente passen nicht in diese Fächer - wir brauchen mehr Freiraum“, sagt Spiel - siehe auch Interview. Sie hofft, dass der neue Lehrplan, der momentan ausgearbeitet wird, mehr inhaltlichen Spielraum lässt.