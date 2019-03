Junge Familie überfallen - Kryptowährung als Beute

Home Invasion nennen Kriminalisten, was Muhamed „Momo“ Karasu, seiner jungen Frau und ihrer neun Monate alten Tochter am 19. Juni des Vorjahres passiert ist. Der Welser Familienvater trug das Baby gerade in der Bauchtrage als ein vermeintlicher Paketbote an seiner Wohnungstür klingelte. Als er öffnete stürmten die Angeklagten in seine Wohnung, fesselten und bedrohten seine Gattin, sperrten ihn in einen Abstellraum.