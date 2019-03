Ein Kreisverkehr für die Altstadt

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) führte am Dienstag ein erstes Gespräch mit der zukünftigen grünen Stadträtin Martina Berthold, die für sich das Verkehrsressort fordert. Dabei war auch die Altstadt Thema. Berthold hält zwar formal an der Neutorsperre fest, will aber auch an einer anderen Lösung „konstruktiv mitarbeiten“, wie sie der „Krone“ versichert.