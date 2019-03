„Das Magische Menü“ feierte zauberhafte Premiere

Eine Nacht, zauberhaft wie nie - so war die große Premiere von „Das Magische Menü - Ein Dinner für die Übersinne“ im Grazer Casino. „Wir wollen unser Publikum verzaubern, kulinarisch aber auch zwischen den Gängen“, freute sich Casino-Direktor Andreas Sauseng über den gelungenen Start der neuen Eventreihe, die nun regelmäßig die Besucher in die Welt der Zauberei entführen wird. Magier Jack Black alias Gernot Zechner brachte mit seinen Tricks - vom schwebenden Tisch über verschwundene Karten bis hin zur klassischen Entfesselung - das Publikum zum staunen. Und zum Schmunzeln. „Bei mir steht nicht nur die Magie alleine im Vordergrund, sondern auch der Humor. Das Publikum soll einen unvergesslichen Abend erleben“, bilanzierte der umjubelte Herr über die Übersinne. Abgerundet wurde das Programm durch ein 4-Gänge-Menü von Zwei-Hauben-Koch Siegfried Dick. „Wir haben natürlich auch versucht, magische Momente für den Gaumen zu kreieren“, erklärte er. So gab es übersinnliche Ceviche vom Alpenlachs, eine verzauberte Creme vom Frühlingsgemüse, märchenhaftes Maishuhn Supreme und zum großen Finale einen magischen Cheesecake. Abgerundet durch edle Tropfen und Erfrischungen. Spätestens da war auch der allerletzte der 60 Dinner-Gäste bis in die Haarspitzen verzaubert.