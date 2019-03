Zu Weihnachten sollten viele „Ungläubige“ sterben

„Politisches Statement gegen Deutschland“

Die Einvernahme des 42-jährigen Verdächtigen gestaltet sich indes schwierig. Der seit Jahren in Österreich lebende anerkannte Flüchtling, Vater von fünf Kindern, spricht kaum ein Wort Deutsch. Eine Botschaft war dem mutmaßlichen Attentäter beim Geständnis jedoch wichtig: Er habe nicht aus terroristischen Motiven gehandelt - sondern es sei ein „politisches Statement gegen Deutschland“ gewesen. An einen Einzeltäter wollen die deutschen und heimischen Geheimdienste, die dem Iraker vier Monate auf der Spur waren, aber nicht so recht glauben - vielmehr an eine IS-Terrorzelle in Europa!