„Zuviel Platz ist beim Tiertransport gefährlich“

„Krone“: Normal transportieren Private Hunde und Katzen. Was ist zu beachten?

Hintenaus: Dass Tiere keinesfalls am Schoß oder frei im Fußraum, auf der Rückbank oder Hutablage transportiert werden. Katzen gehören in eine Box, die im Fußraum sturzsicher steht oder angehängt ist. Kleine Hunde können mit einem Spezial-Gurt gesichert werden, große Hunde gehören im Kofferraum in eine Box, zumindest muss der Fahrgastraum durch Gitter oder Netz abgetrennt sein. Zu große Boxen sind zu vermeiden.