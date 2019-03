Schon über 11 Millionen Randlos-Brillen verkauft

Größte Investition 2017 eröffnet

Zehn Mitarbeiter sind im 2017 eröffneten Lens-Lab beschäftigt, in dessen Errichtung zehn Millionen Euro flossen. „Die mit Abstand größte Investition in der Firmengeschichte“, so Schmied, der nicht nur Miteigentümer ist, sondern gemeinsam mit Thomas Windischbauer und Andreas Meier auch in der Geschäftsführung des Unternehmens die Fäden zieht.