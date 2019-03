Haarentfernung mit Laser

Behandlungsablauf einer Laserenthaarung im Aestomed Ambulatorium in Wien

Nach der Klärung aller Fragen erfolgt die Terminvereinbarung. Die Haarentfernungssitzung selbst beginnt mit dem Reinigen und Desinfizieren der zu behandelnden Areale. Die schmerzarme und hautschonende Haarentfernung selbst dauert bei kleineren Bereichen meist nur wenige Minuten. Die Enthaarung der Bikinizone dauert beispielsweise höchstens 15 Minuten. Eine Ganzköperbehaarung hingegen kann bis zu drei Stunden in Anspruch nehmen. Unmittelbar nach der Sitzung kann es zu einer leichten Rötung und Schwellung der gelaserten Areale kommen. Diese schwachen Hautreizungen sind vollkommen unbedenklich und verschwinden rasch von selbst. Primaria Dr. Zuzana Bauer informiert über die richtige Verhaltensweise und Pflege nach der Behandlung. Besonders wichtig: Die gelaserten Körperstellen sollten einige Wochen nach der Behandlung vor direktem Sonnenlicht geschützt werden. Das Aestomed-Team stellt nach einer Hautanalyse auf Wunsch gerne eigens auf die individuellen Bedürfnissen der Haut abgestimmte Pflegeprodukte her.