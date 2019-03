Alko-Lenker raste bei Strandfest in Menschenmenge

Am Landesgericht Salzburg ist am Mittwoch ein 22-Jähriger wegen mehrfacher Körperverletzung zu einem halben Jahr unbedingter Haft verurteilt worden. Er hatte am 30. Juli 2017 in Seekirchen (Flachgau) bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto betrunken mehrere Menschen niedergestoßen und dabei drei Personen leicht verletzt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.