Prügelvideo vor Schule in Linz ist kein Einzelfall

„Wir reden mit Schülern über Gefahr im Internet“

Dass ein Schüler (12) einer anderen NMS in Kleinmünchen am Heimweg in einer Unterführung zusammengeschlagen und das Video ins Netz gestellt wurde, beunruhigt auch Schuldirektor Eduard Stangl: „Wir haben Safer Internet Days und sprechen oft mit den Schülern über Gefahren im Internet. Die Kinder müssten eigentlich wissen, was da alles passieren kann. Man kann aber nicht nur der Schule die Schuld geben, da sind auch die Eltern in der Pflicht, mit dem Nachwuchs zu sprechen.“