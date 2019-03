„Don‘t smoke“ nun endgültig zu den Akten gelegt

Der Nationalrat hat am Mittwoch das von 881.569 Personen unterzeichnete „Don‘t smoke“-Volksbegehren endgültig ad acta gelegt. Ein Antrag der Opposition, die Forderung nach einem kompletten Rauchverbot in der Gastronomie umzusetzen, wurde von ÖVP und FPÖ abgeschmettert. Die Regierungsparteien zeigten sich weiterhin überzeugt, dass die Ausnahmen - also Raucherbereiche - bleiben sollen.