Diese Stars sind auf dem Teppich geblieben

Jennifer Lawrence gehört zu den Topverdienerinnen in Hollywood und könnte sich mit ihren Millionen am Konto ganz locker eine Menge Personal leisten, um sich rund um die Uhr bedienen zu lassen. Doch die 28-Jährige ist bodenständig geblieben: Sie geht lieber selbst einkaufen und kennt sich sogar mit den in den USA so beliebten Rabatt-Coupons bestens aus. Und auch von Hollywoods Bussi-Bussi-Gesellschaft hält JLaw recht wenig, wie sie einmal in einem Interview verriet: „Ich reite lieber mit einem Pferd durch die Gegend oder spiele Feldhockey, als mich auf Cocktailpartys zu langweilen.“