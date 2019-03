„Stadionwald“: Die Bäume werden schon angeliefert

Jetzt ist er also da: Der „Stadionwald“ in Klagenfurt. Zwar stehen die Bäume noch nicht im Stadion, jedoch wurden sie am Mittwoch bereits auf ein Areal in der Landeshauptstadt angeliefert. Dort werden sie in den nächsten Monaten gehegt und gepflegt. Der Platz wird rund um die Uhr bewacht.