Was Floridsdorf mit der illegalen Moschee vorhat

In Wien-Floridsdorf erhitzt eine vermeintliche Moschee des Moscheevereins „Islamisches Zentrum Imam Ali“ die Gemüter. Freitag für Freitag sollen mit Bussen der Wiener Linien Gläubige in die Richard-Neutra-Gasse kommen und sich dort zum Beten versammeln. Das Brisante daran: Das Grundstück darf eigentlich nur als Betriebs- oder Gewerbegrundstück genutzt werden. Der Bezirksvorsteher Georg Papai erklärte am Mittwoch im krone.tv-Studio, was die Stadt nun zu tun gedenkt.